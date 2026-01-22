«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях электроэнергии по стране

В большей части регионов Украины проводят аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго», пишет Telegram-канал «УНИАН».

«В большинстве областей Украины применяются аварийные отключения», — сказано в сообщении.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава Минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

Шмыгаль добавил, что в связи с тяжелой ситуацией в энергетике вводятся послабления в комендантском часе: теперь украинцам будет разрешено выходить на улицу без пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до «пунктов несокрушимости» — так в стране называются специально развернутые временные центры обогрева, связи, питания и оказания первой помощи, созданные на случай отключений электричества и других критических ситуаций.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что станции крупнейшего на Украине сотового оператора обесточены на 40-60% в девяти областях.