«Супергибкие» клетки помогают раку ускользать от лечения, выяснили ученые

Ученые из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга выяснили, что ключевую роль в развитии рака и формировании устойчивости к терапии играет небольшая группа так называемых высокопластичных раковых клеток (HPCS). Именно они позволяют опухоли адаптироваться к лечению и продолжать рост. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследование проводили на мышах с аденокарциномой легкого специальным методом, позволяющим изолировать клетки с высокой пластичностью. Так называют способность клетки менять свою структуру и функции до и после различных видов терапии.

В норме подобная пластичность характерна для стволовых клеток, которые при повреждении тканей переходят в «режим восстановления» и начинают производить разные типы клеток. Однако, как выяснили ученые, раковые клетки заимствуют эти программы регенерации. В результате они приобретают свойства, позволяющие им выживать, быстро размножаться и менять поведение под давлением лечения.

Авторы обнаружили, что HPCS не обязательны для запуска роста опухоли, но критически важны для ее прогрессирования. Их доля увеличивается по мере развития болезни: от примерно 3% на предраковых стадиях, до 15 % в сформировавшихся опухолях и до 30% в метастазах. Именно эти клетки становятся источником устойчивости к химиотерапии и таргетным препаратам.

Эксперименты показали, что уничтожение высокопластичных клеток на ранней стадии может предотвратить превращение мутировавших клеток в полноценный рак. А удаление этой популяции из уже сформировавшихся опухолей приводило к заметному уменьшению их размеров и торможению роста.

По мнению исследователей, прицельное воздействие на HPCS может повысить эффективность существующих методов лечения и снизить риск рецидивов, устраняя «ядро» опухоли, способное пережить терапию и дать начало новой «волне» болезни.

