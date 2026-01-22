Инвестиции или репарации? РФ обсуждает с США использование замороженных активов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что часть замороженных на Западе российских активов может пойти на восстановление территорий в зоне спецоперации. По его словам, этот вопрос Москва сейчас обсуждает с Вашингтоном. Пункт об использовании заблокированных средств РФ содержался в первой редакции мирного плана Дональда Трампа. Предполагалось, что часть денег пойдет на восстановление Украины, а другая — в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент. Предложение вызвало возмущение, а в Киеве настаивают на необходимости выплаты Россией «репараций» для восстановления разрушенных территорий.

Часть замороженных российских активов может пойти на восстановление территорий в зоне спецоперации. Об этом на совещании с членами Совета безопасности РФ заявил президент России Владимир Путин, уточнив, что Москва обсуждает этот вопрос с Вашингтоном.

По его словам, $1 млрд из заблокированных средств Москва может передать «Совету мира», куда США пригласили РФ, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», — отметил российский лидер.

Как могут быть использованы активы

Изначальный вариант мирного плана президента США Дональда Трампа включал в себя пункт об использовании замороженных российских активов. Предполагалось, что $100 млрд из заблокированных средств пойдут на возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. 50% прибыли при этом получит Вашингтон. Остальную же часть денег должны были направить в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент.

В Европе сразу выразили возмущение перспективой того, что США заберут часть замороженных российских активов, а остальную поделят с РФ. Идею в том числе раскритиковал канцлер Германии Фридрих Мерц, назвав данное положение плана «неприемлемым». Он заявил, что США не могут распоряжаться средствами, находящимися в Евросоюзе, и напомнил, что ЕС планирует использовать активы РФ для предоставления Украине «репарационного» кредита.

Впоследствии пункт об использовании заблокированных средств пропал из документа после трехсторонних переговоров Украины, США и ЕС, сообщало агентство Bloomberg. При этом в начале декабря газета Politico писала, что Вашингтон планирует вернуть России замороженные активы после подписания мирного соглашения.

Однако позже The Washington Post со ссылкой на двух неназванных чиновников сообщила, что администрация Трампа передала странам Европы сигнал о желании использовать замороженные российские активы для будущего мирного соглашения между РФ и Украиной. Как именно Вашингтон собирается делать это — издание не уточнило.

Президент США Дональд Трамп в конце декабря заявлял, что окончательное решение по использованию активов РФ еще не принято. В то же время украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Киев заинтересован в том, чтобы Россия отдала Украине эти средства именно в качестве репараций.

«Прежде всего мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги и чтобы это были репарации. Американцы это называют не репарацией, а компенсацией, потому что, я думаю, им не очень нравится слово «репарация», скажу честно. Но для нас важно получить деньги, чтобы восстановить наше государство», — отметил президент Украины.