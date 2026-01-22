Размер шрифта
Путин не исключил, что РФ внесет в «Совет мира» средства из замороженных активов

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом допустил возможность внесения средств из замороженных российских активов в «Совет мира» по сектору Газа. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, что это вполне возможно, мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что в случае внесения средств в «Совет мира» они должны будут использоваться для восстановления сектора Газа.

21 января Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Во время встречи он рассказал, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в сформированный американской стороной «Совет мира» по сектору Газа. Также президент не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Как пишет РИА Новости, документ был подписан представителями 18 стран. России среди них нет.

Ранее спецпосланник Трампа дал понять, что работа «Совета мира» не будет ограничена только сектором Газа.
 
