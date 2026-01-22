В МИД России обратились к россиянам в Иране и планирующим поездки туда

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам отложить поездки в Иран до полной нормализации ситуации в исламской республике. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, пребывающим в Иране соотечественникам по-прежнему рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

«Рекомендации к нашим соотечественникам, которые находятся в Исламской Республике Иран, прежние — соблюдать разумные меры предосторожности, воздерживаться от осуществления фото- и видеосъемки военных, правительственных объектов», — сказала Захарова.

Дипломат также призвала россиян неукоснительно выполнять требования местных властей.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране после «инспирированных извне» акций протеста.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призывал иранцев продолжать протестовать и заявлял, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ назвали причины, по которым Трамп передумал наносить удары по Ирану.