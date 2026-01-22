Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

В МИД России обратились к россиянам в Иране и планирующим поездки туда

Захарова: МИД РФ рекомендует отложить поездки в Иран до полной нормализации
Evgenia Novozhenina/Reuters

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам отложить поездки в Иран до полной нормализации ситуации в исламской республике. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, пребывающим в Иране соотечественникам по-прежнему рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

«Рекомендации к нашим соотечественникам, которые находятся в Исламской Республике Иран, прежние — соблюдать разумные меры предосторожности, воздерживаться от осуществления фото- и видеосъемки военных, правительственных объектов», — сказала Захарова.

Дипломат также призвала россиян неукоснительно выполнять требования местных властей.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что Россия с удовлетворением отмечает нормализацию обстановки в Иране после «инспирированных извне» акций протеста.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призывал иранцев продолжать протестовать и заявлял, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ назвали причины, по которым Трамп передумал наносить удары по Ирану.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683935_rnd_3",
    "video_id": "record::df1f7225-adb5-45e2-8626-9c5ca1114b87"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+