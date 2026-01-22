Размер шрифта
Трамп назвал день встречи своих представителей с Путиным

Трамп: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Путиным 22 или 23 января
Спецпредставитель и зять президент США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с президентом Владимиром Путиным 22 или 23 января. Об этом сообщил сам американский лидер, передает NBC News.

«Мы встретимся с президентом Путиным сегодня или завтра», — сказал политик.

Глава США добавил, что 22 января в Давосе он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого Трамп заявил, что в процессе по урегулированию конфликта на Украине наметился большой прогресс.

Накануне Уиткофф и Кушнер провели переговоры с российскими и украинскими представителями на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что главными темами переговоров с представителями США стали экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для республики.

После переговоров с Путиным Уиткофф отправится в Киев.

Ранее Путин согласился, что конфликт на Украине не начался бы при президентстве Трампа.

