В Раде раскрыли, когда появятся наработки по выборам на Украине

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что первые наработки по возможным выборам на Украине появятся в начале февраля на презентационных заседаниях. Его слова приводит «Укринформ».

По его словам, рабочая группа уже провела два заседания, выслушав «конституционалистов, ученых, экспертов». После этого было сформировано семь подгрупп, которые сейчас очень активно работают, рассказал нардеп.

«У них есть дедлайн до конца января наработать «что-то» группы. Состоится ряд презентационных заседаний, где каждая подгруппа представляет свои наработки — основные элементы концепта или текста», — сказал Корниенко.

Политик уточнил, что по темам безопасности и разграничения территорий, где проводить, а где не проводить выборы, уже есть законопроекты. По некоторым вопросам, касающимся военнослужащих, речь о законопроектах идти не может, констатировал Корниенко.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

При этом Зеленский не раз отмечал, что украинское законодательство не позволяет проводить выборы во время действия военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, по его оценке, легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Верховной рады.

