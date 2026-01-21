Кредитные каникулы: что это такое и как ими воспользоваться в 2026 году

Как оформить кредитные каникулы и кому предоставляют отсрочку по кредиту в 2026 году

Россияне стали чаще обращаться за оформлением кредитных каникул. Этот финансовый инструмент позволяет временно снизить долговое бремя и дает заемщику передышку, однако есть особые условия и ограничения при его использовании. Как оформить кредитные каникулы, кому они положены и какие нормы действуют в 2026 году — в материале «Газеты.Ru» .

Что такое кредитные каникулы

Кредитные каникулы — это период, в течение которого банк предоставляет заемщику отсрочку по выплатам. Как рассказал «Газете.Ru» финансовый консультант, доцент Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Белоусов, в период кредитных каникул заемщик не платит по своим обязательствам. При этом проценты по кредиту продолжают начисляться, увеличивая общую сумму долга.

Уже довольно давно кредиты прочно вошли в жизнь россиян. При этом достаточно часто возникают ситуации, при которых заемщик оказывается не в состоянии исполнять свои обязательства перед банком. В этом случае правовыми нормами для должника предусмотрена возможность взять так называемые кредитные каникулы. Андрей Белоусов финансовый консультант, доцент Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ

Оформить кредитные каникулы могут:

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;

самозанятые граждане;

субъекты малого и среднего предпринимательства.

Срок кредитных каникул варьируется от 1 до 6 месяцев.

После оформления кредитных каникул в этот период ежемесячные платежи не списываются. Но их придется возвращать в конце срока погашения кредита вместе с начисленными процентами. То есть кредитный договор будет продлен на время предоставления каникул.

Важно! Существует два типа каникул: кредитные и ипотечные. Кредитные каникулы распространяются на потребительские, автомобильные кредиты, кредитные карты. Ипотечные — на ипотечный кредит, они регулируются федеральным законом №76-ФЗ от 1 мая 2019 года.

Юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что кредитные каникулы — важная мера, которая помогает заемщикам сохранить платежеспособность в отношениях с банком, а в перспективе она сдерживает рост закредитованности населения.

В России спрос на оформление кредитных каникул растет. По данным Банка России, с января 2024-го по сентябрь 2025 года число заявок от физических лиц о реструктуризации кредитов составило 8,7 млн, в том числе:

7,5 млн — по собственным программам банков;

— по собственным программам банков; 1,2 млн — о предоставлении кредитных каникул;

— о предоставлении кредитных каникул; 34,9 тыс. — о предоставлении ипотечных каникул.

При этом в III квартале 2025 года рост, по сравнению со II кварталом, составил 8,7%.

27,1% заявок от физических лиц о реструктуризации кредита одобрены банками (за период с января 2024-го по сентябрь 2025 года)

За это время банки провели реструктуризацию более 2,27 млн кредитов физических лиц на сумму 1461,4 млрд рублей.

Если сравнить с суммами выдачи кредитов — число не самое большое. В то же время растет количество банкротств физических лиц, значит, с непосильной долговой нагрузкой справляться все так же непросто. Учитывая все это, кредитные каникулы — неплохая, но все же временная мера поддержки. Она по-прежнему будет доступна далеко не всем, и многие люди не будут иметь иного выхода, кроме как прохождения процедуры банкротства. Евгения Боднар юрист и эксперт по банкротству компании "Финансово-правовой альянс»

Кредитные каникулы для физических лиц

Кредитные каникулы могут оформить граждане, столкнувшиеся с трудной жизненной ситуацией. По словам Андрея Белоусова, регулирует это правило ст. 6.1–1 Закона о потребительском кредите (займе).

Кредитными каникулами могут воспользоваться заемщики:

чей средний доход снизился на 30% и более за последние два месяца (по сравнению со средним доходом за предыдущие 12 месяцев) ;

; лишившиеся работы, при этом у них за предыдущие два месяца не нашлось других источников дохода (необходима регистрация заемщика в качестве безработного гражданина в службе занятости);

проживающие на территории, где установлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае важно подтвердить право на кредитные каникулы в течение 60 дней после введения режима ЧС;

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с установлением инвалидности I или II группы;

в случае увеличения количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика (определенных в соответствии с семейным законодательством РФ несовершеннолетних членов семьи, и (или) членов семьи, признанных инвалидами I или II группы);

в соответствии с Федеральным законом №377-ФЗ возможность получить кредитные каникулы имеют и лица, призванные на военную службу по мобилизации или принимающие участие в специальной военной операции, а также члены их семей.

Участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО с добавлением 180 дней.

По словам адвоката Егора Солнцева, обратиться за кредитными каникулами можно, даже если у гражданина есть просрочки по платежам. С 2024 года для оформления кредитных каникул дата получения кредита не имеет значения.

Для оформления кредитных каникул для физических лиц действуют следующие ограничения по сумме кредита:

до 1,6 млн рублей — для автокредитов;

— для автокредитов; до 450 тыс. рублей — для потребительских кредитов;

— для потребительских кредитов; до 150 тыс. рублей — для кредитных карт.

Особенности кредитных каникул для физлиц • Заемщик выбирает срок кредитных каникул по желанию. • После оформления кредитных каникул банк предоставляет заемщику новый график выплат. • Хотя кредитные каникулы отражаются в кредитной истории, они не являются отрицательным фактором, из-за которого клиенту могут отказать в последующем кредите. • Оформить кредитные каникулы по одному кредиту разрешается только два раза: один раз — в случае трудной жизненной ситуации, второй — если на территории проживания произошло ЧС. • Кредитные каникулы распространяются и на ипотеку, если оформленное в залог жилье — единственное у должника. • В период кредитных каникул не начисляются штрафы и пени. Также кредитор не имеет права взыскивать предмет залога или обращаться к поручителю. • Во время кредитных каникул проценты начисляются полностью, заемщик их погашает после окончания каникул.

В 2026 году кредитные каникулы без начисления процентов могут ввести для молодых семей с детьми в возрасте до трех лет. Соответствующее обращение депутат Госдумы РФ Сергей Миронов осенью 2025 года направил главе правительства Михаилу Мишустину. Он предлагает предоставлять кредитные каникулы семьям в случае снижения среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем до рождения ребенка. Пока решение не принято.

Кредитные каникулы для самозанятых и предпринимателей

С 1 октября 2025 года воспользоваться кредитными каникулами также могут самозанятые граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с законом №276-ФЗ, принятым 31 июля 2025 года. Для этой категории условия проще — воспользоваться каникулами можно вне зависимости от того, снизилась выручка предприятия или нет. При этом предприниматели могут оформить каникулы на кредиты и займы, выданные с 1 марта 2024 года.

Льготный период дается на срок до шести месяцев и только один раз в пять лет по каждому из кредитов. Ограничения по размеру кредита составляют:

до 10 млн рублей — для самозанятых;

— для самозанятых; до 60 млн рублей — для микропредприятий;

— для микропредприятий; до 400 млн рублей — для малых предприятий;

— для малых предприятий; до 1 млрд рублей — для средних предприятий.

Мера направлена на поддержку бизнеса в условиях экономической нестабильности и расширяет инструменты управления долговой нагрузкой, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» юрист по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Александр Козлов.

«Эта возможность востребована: малый и средний бизнес особенно чувствительны к экономической волатильности», — считает эксперт. Он также напомнил, что кредитные каникулы не являются универсальным средством, а работают эффективно только в определенных обстоятельствах:

Прежде всего это временное снижение доходов, связанных с сезонными колебаниями спроса, сокращением заказов, вынужденными простоями, например, в связи с ремонтом. В таких случаях льготный период помогает сгладить кассовые разрывы или «платежный водопад».

Второй тип ситуаций связан с непредвиденными расходами, к таковым может относиться поломка оборудования, аварии, медицинские траты самозанятых. Каникулы позволяют перераспределить ресурсы.

Третье направление — это перестройка бизнес-процессов, связанных с внедрением новых технологий, автоматизацией. Здесь отсрочка служит «финансовым буфером» на период адаптации.

Как оформить кредитные каникулы в 2026 году

Чтобы оформить кредитные каникулы, понадобится сделать несколько шагов.

Шаг 1. Подготовьте документы.

Для физических лиц:

Справка о доходах и суммах налогов;

Справка о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход — для самозанятых;

Справка о размере зарплаты;

Справка от работодателя, подтверждающая нахождение в отпуске по уходу за ребенком (при необходимости);

Документы от органов местного самоуправления, подтверждающие проживание на территории, где установлен режим ЧС, — если кредитные каникулы оформляются по этой причине;

Согласие на оформление кредитных каникул от залогодателя и поручителя, если они привлекались ранее для оформления кредита.

Для участников СВО и членов их семей:

Документ, подтверждающий участие в СВО;

Свидетельство о заключении брака — для супруги или супруга;

Акт органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства, о назначении участника СВО опекуном или попечителем. Также подойдет решение суда об установлении факта нахождения гражданина на иждивении;

Справка образовательной организации, подтверждающая обучение на очном отделении, — для детей в возрасте от 18 до 23 лет. В справке должна быть указана дата зачисления на обучение;

Справка бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) — для совершеннолетних детей, которые стали инвалидами до 18 лет.

Для самозанятых и предпринимателей:

Уточните список документов для оформления кредитных каникул в своем банке. Как правило, основным документом для самозанятых является заявление.

Предпринимателям нужно приложить выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Если у вас есть поручитель или залогодатель по кредиту, приложите к заявлению оригинал его согласия.

Обратитесь в банк — лично, через сайт или мобильное приложение. Подайте заявление и приложите нужные документы. Дождитесь, когда банк рассмотрит заявление — обычно это занимает до 15 рабочих дней.

Шаг 3. Получите уведомление о решении. В случае одобрения кредитных каникул внимательно изучите новые условия, чтобы не нарушить договор и не лишиться льгот.

Стоит отметить, что у банков также есть собственные программы кредитных каникул . По словам Андрея Белоусова, несмотря на нормы законодательства, между банком и должником может быть заключено соглашение о кредитных каникулах по иным основаниям и на других условиях.

«Как правило, это возможно в тех случаях, когда банк готов идти навстречу заемщику. Главное, чтобы это не вступало в противоречие с действующими правовыми нормами. Поэтому при наличии финансовых проблем и невозможности исполнить свои обязательства по кредиту должнику важно сразу уведомить об этом банк и попытаться договориться о реструктуризации долга или получении кредитных каникул. Это позволит избежать штрафных санкций и не испортит вашу кредитную историю», — подчеркнул финансовый консультант.

Причины отказа в предоставлении кредитных каникул

Как отметили в Банке России, основная причина отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул — отсутствие подтверждения того, что заемщик находится в трудной жизненной ситуации. В рамках собственных программ банки отказывают в изменении условий кредитных договоров, в частности из‑за непредставления заемщиком подтверждающих документов. Кроме того, нередко заемщики сами отказываются от реструктуризации по разным причинам.

Также стоит учитывать, что заемщик может получить отказ в предоставлении кредитных каникул, если:

он признан банкротом и введена процедура реструктуризации его долгов или реализации имущества;

по его кредитному договору есть вступившее в силу постановление (акт) суда о взыскании задолженности;

если ему ранее предоставлялись кредитные каникулы по другим законам.

Плюсы и минусы кредитных каникул

По мнению адвоката Егора Солнцева, кредитные каникулы — хороший инструмент, если вы попали в трудную ситуацию, но важно внимательно читать условия соглашения и не злоупотреблять ими.

Среди очевидных плюсов кредитных каникул юрист по банкротству Александр Козлов выделяет:

снижение текущей финансовой нагрузки,

защиту от штрафов и неустоек,

сохранение положительной кредитной истории физического лица или самозанятого,

предсказуемость процедуры.

Важной новеллой является автоматическое установление льготного периода для предпринимателей в случае, если банк не ответил заемщику в течение 30 дней. Можно предположить, что данная норма будет стимулировать кредиторов к диалогу и исключает возможность игнорирования законных требований заемщиков. Александр Козлов юрист по банкротству

Среди минусов Солнцев выделяет рост общего срока кредитного договора и возможные дополнительные расходы, в частности: