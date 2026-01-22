Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

Певица Слава расплакалась, признавшись в одиночестве: «Мне уже 45 лет, а я все мечтаю»

Певица Слава призналась, что пьет из‑за отсутствия мужчины и расплакалась 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27683809_rnd_8",
    "video_id": "record::6b87f487-7c13-481e-a869-c453c294e4c8"
}

Певица Слава (Анастасия Сланевская) объяснила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пристрастилась к алкоголю из-за отсутствия надежного партнера.

Сланевская развеяла миф о том, что посещает вечеринки ради веселья. По ее словам, она пьет из-за отсутствия любви и заботы.

«Хочу, чтобы появился мужчина, который взял бы меня сейчас, поднял и положил в горячую ванную со словами: «Любимая и единственная моя Настюша, умненькая и красивая, полежи сейчас и отдохни. Завтра ты не будешь пить. Завтра ты будешь самым счастливым человеком на свете, потому что я всегда буду рядом», — сказала звезда.

Слава уточнила, что мечтает об избраннике, который возьмет все заботы на себя — от оплаты счетов до помощи родным.

«И самое главное — что он положит меня в постель и будет заниматься со мной самым нежным сексом. И утром будет целовать мой нечищеный рот, и я все равно буду для него самой прекрасной женщиной», — отметила Сланевская.

Певица завершила ролик фразой: «Мне уже 45 лет, а я все мечтаю!» — и расплакалась.

В мае 2025 года Слава рассталась со своим партнером Анатолием Данилицким. Пара состояла в отношениях с 2002-го, но официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной разрыва, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа. Позже она заявила, что рассталась с бизнесменом из-за отсутствия поддержки.

Ранее певица Анна Семенович призналась, что пока не познакомилась с сыном жениха
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+