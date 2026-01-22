Певица Слава расплакалась, признавшись в одиночестве: «Мне уже 45 лет, а я все мечтаю»

Певица Слава (Анастасия Сланевская) объяснила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пристрастилась к алкоголю из-за отсутствия надежного партнера.

Сланевская развеяла миф о том, что посещает вечеринки ради веселья. По ее словам, она пьет из-за отсутствия любви и заботы.

«Хочу, чтобы появился мужчина, который взял бы меня сейчас, поднял и положил в горячую ванную со словами: «Любимая и единственная моя Настюша, умненькая и красивая, полежи сейчас и отдохни. Завтра ты не будешь пить. Завтра ты будешь самым счастливым человеком на свете, потому что я всегда буду рядом», — сказала звезда.

Слава уточнила, что мечтает об избраннике, который возьмет все заботы на себя — от оплаты счетов до помощи родным.

«И самое главное — что он положит меня в постель и будет заниматься со мной самым нежным сексом. И утром будет целовать мой нечищеный рот, и я все равно буду для него самой прекрасной женщиной», — отметила Сланевская.

Певица завершила ролик фразой: «Мне уже 45 лет, а я все мечтаю!» — и расплакалась.

В мае 2025 года Слава рассталась со своим партнером Анатолием Данилицким. Пара состояла в отношениях с 2002-го, но официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной разрыва, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа. Позже она заявила, что рассталась с бизнесменом из-за отсутствия поддержки.

