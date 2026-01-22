Сбер запустил студенческий трек для подготовки специалистов по процессной аналитике

Сбер инвестирует в системную работу с вузами и студентами более 1 млрд рублей

Сбер впервые запустил студенческий трек, ориентированный на подготовку молодых специалистов в области Process Mining. Презентация прошла на второй ежегодной конференции по процессной аналитике Sber Process Mining Conf 2026, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что процессная аналитика способствует оптимизации бизнес-процессов на основе цифровых следов и предлагает более эффективные пути решения задач.

Формат трека, как рассказали в Сбере, был выстроен как практическая точка входа в профессию. В его рамках участники получили новые знания и навыки в области процессной аналитики, присоединились к образовательной игре и узнали о карьерных перспективах в банке.

Три лучших участника образовательной игры получили возможность пройти отбор на собеседование на стажировку в Сбер.

В компании подчеркнули, что Сбер рассматривает стажировки как стратегический инструмент формирования своего кадрового резерва. В число действующих сотрудников банка входят призеры кейс-чемпионатов по Process Mining 2024–2025 годов и выпускники образовательных курсов по процессной аналитике, начавшие карьеру со стажировки.

«Процессная аналитика — одно из ключевых направлений в Сбере для повышения эффективности бизнес-процессов. Устойчивый рост AI-технологий невозможен без специалистов, которые умеют работать не только с данными, но и видеть процессы целиком и применять аналитику на практике», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

По его словам, при помощи запуска студенческого трека компания целенаправленно выстраивает мост между образованием и реальными задачами бизнеса, инвестируя в развитие профессионального сообщества Process Mining и кадрового потенциала.

Также в рамках трека будущие специалисты познакомились с функционалом платформы Process Mining от Сбера и получили доступ к онлайн-курсу по работе на платформе BootcampLabs.

В компании добавили, что до конца 2030 года Сбер инвестирует в системную работу с вузами и студентами более 1 млрд рублей, средства будут направлены на создание курсов, образовательных программ и практических форматов.

Также банк продолжит развивать онлайн-обучение для студентов из регионов, встраивать курсы по Process Mining в университетские программы, проводить выездные образовательные мероприятия и работать с преподавателями.