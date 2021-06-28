Юрист предупредил об ответственности за фальшивые сертификаты о вакцинации

Люди, занимающиеся подделкой сертификатов о пройденной вакцинации от COVID-19, могут получить приговор до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу компании AVG Legal Алексея Гавришева.

По словам юриста, введение QR-кодов и пропусков для граждан породило крупный нелегальный рынок подделки и сбыта такого плана пропусков.

«С точки зрения уголовного законодательства деятельность лиц, предлагающих к продаже поддельные пропуска, будет квалифицироваться как мошенничество и подделка документов, то есть по ст. 159 УК РФ, наказание по которой может составлять до 10 лет лишения свободы, и ст. 327 УК РФ, наказание по которой до трех лет лишения», — уточнил Гавришев.

Как отметил эксперт, люди, которые захотят купить такой поддельный документ, могут лишиться свободы на срок до одного года.

Ранее в мэрии Москвы рассказали, где не будут вводиться QR-коды. С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники.