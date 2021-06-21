Стало известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани

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Начальник медчасти Туапсинской центральной районной больницы №2 Марина Манукян рассказала о состоянии детей, попавших в аварию с двумя автобусами в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, пострадавшие прошли медобследование и не нуждаются в стационаром лечении.

«Дети еще здесь, но они ждут, когда за ними приедут, класть в больницу никого не будут», — заявила Манукян.

Ранее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в больницу на осмотр были доставлены 15 детей и один водитель.

Авария с участием двух автобусов произошла в Туапсинском районе на трассе Джубга-Сочи. У одного из транспортных средств отказали тормоза.

В двух автобусах находились 62 ребенка, они возвращались из детского лагеря в населенном пункте Ольгинка в Краснодар. В результате столкновения один автобус загорелся, пожар удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров.