15 детей пострадали в ДТП с автобусами на Кубани
Водитель автобуса и 15 детей пострадали в ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла при столкновении двух автобусов, которые перевозили детей в составе колонны. Источник в экстренных службах в свою очередь уточнил, что у одного из автобусов отказали тормоза. В результате столкновения одно транспортное средство загорелось/ В двух автобусах находились 62 ребенка, они возвращались из детского лагеря в населенном пункте Ольгинка в Краснодар. По предварительным данным, дети получили легкие травмы.
Последствия ДТП с двумя автобусами — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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