Карелия начнет требовать ПЦР-тесты для заселения в отели

Карелия вводит дополнительные противоэпидемические меры на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в «ВКонтакте».

В частности, с 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, полученного ранее чем за два дня до прибытия, или документа о прохождении вакцинации.

Кроме того, лица, приезжающие в республику в командировку, также обязаны буду предоставлять справку об отрицательном результате теста на COVID-19, проведенного не ранее чем за два дня до приезда.

Ранее инфекционист дал прогноз по срокам роста заболеваемости COVID-19 в России.

За весь период пандемии в России выявили более 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 128 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».