Российские ПВО сбили в небе над Воронежем 10 беспилотников

Гусев: ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над шестью районами Воронежской области
Министерство обороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Воронежской областью 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над шестью районами и одним городом региона были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов», — рассказал глава региона.

Губернатор добавил, что упавшие обломки сбитых аппаратов повредили остекление двух хозяйственных построек в пригороде Воронежа.

Кроме того, в одном из районов города обломки БПЛА упали на железнодорожные пути, вызвав задержку нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении. Движение уже восстановлено.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Утром 20 декабря Минобороны РФ сообщало, что ночью средства ПВО сбили 27 беспилотников над российскими регионами.

Ранее российские военные уничтожили позиции ВСУ в Димитрове.

