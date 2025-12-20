В Приднестровье ожидают повторения острой фазы энергокризиса

В Приднестровье этой зимой есть риск повторения острой фазы энергетического кризиса из-за дефицита газа. Об этом РИА Новости заявил глава республики Вадим Красносельский.

«Всеми сторонами и участниками принимаются меры для восстановления штатного режима поставок [газа]. Но, с учетом имеющейся геополитической ситуации, риск повторения острой фазы энергокризиса, к сожалению, сохраняется», — сказал он.

В четверг парламент Приднестровья возобновил действие режима ЧП в экономике на 30 дней из-за дефицита газа. Аналогичные ограничения на использование газа вводились в октябре. Тогда власти говорили о том, что режим экономии продлится около полутора недель.

Чрезвычайное экономическое положение объявляли в Приднестровье и в декабре 2024 года. Одной из причин послужил отказ Украины продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в европейские страны. Договор прекратил действовать 1 января текущего года.

