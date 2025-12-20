На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приднестровье выразили надежду на нежелание Молдавии воевать

Красносельский: Тирасполь надеется, что Кишинев не хочет войны
Артем Кулекин/РИА Новости

НАТО поставляет оружие в Молдавию, но в Приднестровье не оставляет надежды, что Кишинев не хочет войны. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

По его словам, часть военных поставок Молдавии финансируется странами Североатлантического альянса. Политик задался вопросом, для чего в условиях неурегулированного конфликта нужно накачивать одного из участников оружием.

По словам Красносельского, вместо того, чтобы вкладываться в мирное развитие, Кишинев получает новое оружие, которое усугубляет и без того существующее напряжение.

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщала, что НАТО направила республике партию помощи, в том числе шлемы и костюмы против радиационных, химических и биологических угроз.

В апреле министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что армия страны получит от Евросоюза помощь, в которую войдут системы противовоздушной обороны

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика нужна Евросоюзу в качестве площадки для войны с Россией.

