Посол заявил, что Швейцария проводит полностью проукраинскую линию

Гармонин: РФ не воспринимает Швейцарию как нейтрального посредника в переговорах

Россия не воспринимает Швейцарию как нейтрального посредника в переговорах по Украине, так как Берн проводит полностью проукраинскую линию. Об этом заявил РИА Новости российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Швейцарские власти проводят полностью проукраинскую линию, поэтому российская сторона воспринимает Конфедерацию уже не как «нейтрального посредника», а наравне с другими странами коллективного Запада», — сказал посол.

По его словам, если ситуация изменится, то тогда теоретически можно будет рассмотреть Берн в качестве площадки для переговоров.

Пока что такой перспективы на горизонте не просматривается, добавил Гармонин.

Швейцария не является членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, придерживаясь политики постоянного вооруженного нейтралитета, что позволяет ей выступать в роли посредника. При этом она сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира» и участвует в миротворческих миссиях, а также входит в Шенгенскую зону и ЕАСТ для интеграции в европейский рынок без членства в ЕС.

После 2022 года отношения Швейцарии с Россией резко ухудшились: Берн присоединился к санкциям ЕС, заморозил российские активы, запретил трасты, а дипломатическое и экономическое взаимодействие свелось к минимуму.

Ранее сообщалось, что глава МИД Швейцарии Кассис намерен посетить Москву в феврале.