Посол Палестины раскрыл число погибших палестинцев с начала перемирия с Израилем

Посол Нофаль: за время перемирия с Израилем погибло более 400 палестинцев

Более 400 палестинцев погибло с момента объявления перемирия с Израилем. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«К сожалению, несмотря на объявленное перемирие и прекращение огня, предполагается наличие более 400 погибших и вдвое большего числа раненых», — сказал он.

По словам дипломата, Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня и допускает ввоз гуманитарной помощи лишь в минимально возможных объемах.

6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

