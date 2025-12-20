На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Буданов посетовал, что Украина сама «разрушила» мобилизацию

Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Проблемы с мобилизацией на Украине возникли из-за внутренних просчетов, роль России в этом переоценена. С таким заявлением выступил глава ГУР Украины Кирилл Буданов, чьи слова приводит издание «Политика страны».

«Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется», – заявил Буданов.

Он подчеркнул, что все делалось изнутри страны, «иногда осмысленно» из-за амбиций «определенных людей», иногда «необдуманно». По его словам, «мы же сами разрушили свою мобилизацию». Глава ГУР отверг обратные заявления, настаивая на своей точке зрения.

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения Вооруженных сил Украины.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Украинские власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они пытаются всеми способами выехать из страны, часто рискуя жизнью. В социальных сетях публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

Ранее Сырский призвал усилить мобилизацию на Украине.

