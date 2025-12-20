Названы гонорары московских Деда Мороза и Снегурочки

В Москве визит Деда Мороза и Снегурочки в Новый год обойдется минимум в 29,3 тысячи рублей

Названы гонорары на выступления Деда Мороза и Снегурочки в Новый год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на цены столичных агентств с артистами.

По данным РИА, цены на визиты новогодних волшебников в ночь с 31 декабря по 1 января продолжительностью 50-60 минут обойдутся в цену 41,7 тысячи рублей, в одном из агентств возможен вариант за 44,8 тысячи рублей за 50 минут. Цена за визит Деда Мороза и Снегурочки в «эксклюзивных» костюмах с праздничной программой для детей и взрослых стоит до 76,9 тысячи рублей. Получасовая программа обойдется в цену от 29,3 тысячи до 62,9 тысячи рублей.

В период с 21.00 по 23.30 по московскому времени Дед Мороз и Снегурочка могут устроить поздравление дешевле, 30-минутная программа стоит от 22,9 тысячи до 35,8 тысячи рублей, часовая — 33,9 тысячи и 37,2 тысячи рублей, 50 минутная — 40,8 тысячи рублей.

С 15.00 до 21.00 31 декабря новогодние персонажи выступают по еще более доступным ценами — получасовую программу отыграют за 16,9-27,8 тысячи рублей, цены на часовую программу варьируются от 27,9 тысячи до 37,2 тысячи рублей.

С 11.00 до 15.00 шоу Деда Мороза и Снегурочки стоит от 15,9 тысячи рублей, с 9.00 до 12.00 — от 14,9 тысячи рублей. С 22 по 25 декабря артисты берут от 11,5 тысячи рублей за полчаса, за час — 17 тысяч рублей. С 25 по 30 декабря стоимость получасовой развлекательной программы увеличивается до 12,4-18,8 тысячи рублей, а часовой — до 15,8-22,2 тысячи рублей.

Накануне Дед Мороз впервые прибыл в Белгород на ретро-паровозе, где он зажег главную елку на Соборной площади с помощью резервных генераторов.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга посетил Амстердам.