Дмитриев подтвердил, что летит в Майами

Спецпредставитель Путина Дмитриев сообщил, что находится на пути в Майами
Roman Naumov/Global Look Press

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится в пути в Майами. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«На пути в Майами. В то время как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — написал он, прикрепив видео.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на российский источник сообщило, что Дмитриев направляется в Майами для встречи со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Ожидается, что они будут обсуждать обновленный мирный план американского президента Дональда Трампа.

До этого в Майами прошла встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы. Источник Reuters сообщил, что трехсторонняя встреча с Украиной не планируется.

Ранее Рубио рассказал, какая задача оказалась самой сложной для США.

Переговоры о мире на Украине
