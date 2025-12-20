В автомобилях Ford нашли серьезную неисправность

Ford отзовет 270 тысяч автомобилей из-за неполадок с системой парковки

Ford отзывает для ремонта более 270 тыс. электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за неполадок с системой парковки, сообщает apnews.com.

«Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за проблем с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о ряде машин серий F-150 Lightning BEV, Mustang Mach-E и Maverick.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Dongfeng в России обнаружились проблемы с ремнями безопасности.