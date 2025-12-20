На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогерша Манькова выиграла суд о выселении из дома «с плохой аурой»

Блогерша Манькова выиграла суд с продюсером Крутовой
Валерия Манькова/VK

Блогерша Валерия Манькова выиграла суд о выселении из дома «с плохой аурой». Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на юриста Валерию Рытвину.

До этого отечественный кинопродюсер Анна Крутова отсудила у Валерии и ее мужа компенсацию за ущерб, якобы причиненный ими в ходе аренды подмосковного коттеджа Крутовой.

Сергей и Валерия Маньковы доказали, что при выселении их семья оставила дом в целости и сохранности.

Первое заявление Маньковы подали после того, как в 2022 году продюсер не вернула семье 180 тысяч рублей депозита и еще 136 тысяч рублей неиспользованной аренды после разрыва договора.

Арендаторы не были удовлетворены условиями жизни в доме и о своем намерении съехать предупредили за месяц, как того требовал договор, однако арендодательница настояла на выселении супругов с детьми гораздо раньше заявленной даты и удержала деньги еще за три недели аренды, полагавшиеся семье.

Во встречном иске Крутова указала «забитый презервативами слив» и «плохую ауру, для очищения которой пришлось вызывать батюшку». Суд удовлетворил иск почти на полмиллиона рублей, однако в 2025 году Маньковым удалось доказать свою правоту.

По словам Рытвиной, продюсер представила все разрушения за день до своего иска, а перед этим супруги подробно засняли состояние жилплощади. Адрес коттеджа продюсер также изменила, а слив оказался просто изношенным.

Ранее адвокат предупредил Долину о риске лишиться еще двух квартир.

