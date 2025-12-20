На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили, что Киев «с ужасом» ждет бойню под Лиманом

РИА: в Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Лиманом
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «с ужасом признает», что Лиманское направление фронта в Донецкой народной республике (ДНР) постепенно превращается для украинской армии в бойню, заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ситуация на Лиманском участке фронта для ВСУ сейчас схожа с катастрофическим отступлением украинских бойцов из Северска.

«Часть боевиков, разбитых в Северске, отступают в сторону Красного Лимана, где их ждет очередная мясорубка», — отметил источник РИА, добавив, что нехватка личного состава и резервов ВСУ ведет к планомерному переходу северной части ДНР под контроль российских войск.

Высшее военное руководство Украины в свою очередь признает, что ситуация на Лиманском направлении для ВСУ весьма печальна, подчеркнул собеседник.

Накануне президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» заявил, что российские войска в самое ближайшее время возьмут под контроль Красный Лиман. Глава государства уточнил, что 50% города уже под контролем российских сил — бои идут уже под Константиновкой.

Ранее Герасимов сообщил, что ВС России вошли в Красный Лиман.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
