РИА: в Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Лиманом

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «с ужасом признает», что Лиманское направление фронта в Донецкой народной республике (ДНР) постепенно превращается для украинской армии в бойню, заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ситуация на Лиманском участке фронта для ВСУ сейчас схожа с катастрофическим отступлением украинских бойцов из Северска.

«Часть боевиков, разбитых в Северске, отступают в сторону Красного Лимана, где их ждет очередная мясорубка», — отметил источник РИА, добавив, что нехватка личного состава и резервов ВСУ ведет к планомерному переходу северной части ДНР под контроль российских войск.

Высшее военное руководство Украины в свою очередь признает, что ситуация на Лиманском направлении для ВСУ весьма печальна, подчеркнул собеседник.

Накануне президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» заявил, что российские войска в самое ближайшее время возьмут под контроль Красный Лиман. Глава государства уточнил, что 50% города уже под контролем российских сил — бои идут уже под Константиновкой.

Ранее Герасимов сообщил, что ВС России вошли в Красный Лиман.