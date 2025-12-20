На чиновника, предупреждавшего о штрафах за борщевик, составили протокол

Суд наказал за борщевик чиновника Толчина, предупреждавшего о штрафах за него

Суд вынес предупреждение главе Кунгурского муниципального округа Пермского края Сергею Толчину из-за зарослей борщевика Сосновского. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Ранее в соцсетях чиновник предупреждал о штрафах, которые можно получить, если не убрать борщевик на своей территории.

В документах суда говорится, что на Толчина составили протокол по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС.

Проверка обнаружила заросли борщевика на участке с неразграниченной государственной собственностью. Глава муниципального округа не обеспечил мероприятия по уничтожению и предотвращению распространения этого растения.

Суд решил не штрафовать чиновника, признавшего вину, и назначил ему наказание в виде предупреждения. Суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины и принятые меры к борьбе и мониторингу борщевика.

В России с 1 марта 2026 года владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за наличие борщевика и других опасных видов инвазивных (чужеродных) растений.

Ранее ученые создали комплекс устройств для истребления борщевика без использования пестицидов.