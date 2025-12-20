Новосибирский суд отправил виновника резонансного ДТП с шестью погибшими в СИЗО

Виновника резонансного ДТП с шестью погибшими в Новосибирске отправили в СИЗО

Новосибирский районный суд отправил виновника ДТП с шестью погибшими в СИЗО до 19 февраля 2026 года, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области.

«Прокуратура поддержала в суде ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает канал.

О ДТП 19 декабря сообщили в областном ГУ МВД России. По данным ведомства, авария произошла на Советском шоссе. В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Позже прокуратура Новосибирской области опубликовала видео, на котором показан момент аварии с шестью погибшими в Новосибирске.

На кадрах видно, что авария произошла в момент, когда автомобиль Toyota Ipsum поворачивал на перекрестке в сторону поселка «Элитный». Во время маневра в машину врезался Mercedes-Benz G-Class, двигавшийся на большой скорости прямо. В результате обе машины снесло в сторону отбойников.

