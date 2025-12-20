На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калуге мужчина надругался над девочкой в подъезде

В Калуге задержали мужчину, пристававшего к ребенку в подъезде
true
true
true

В Калужской области задержан мужчина, подозреваемый в домогательстве в отношении малолетней девочки в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 17 декабря. Мужчина зашел за ребенком в подъезд многоквартирного дома и надругался над несовершеннолетней. Злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения и вскоре был задержан в Малоярославце.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Подробности о состоянии пострадавшей девочки неизвестны.

До этого в Ульяновске массажист, домогавшийся школьницы, получил 8,5 лет колонии. Мужчина, работавший в одном из салонов красоты Засвияжского района, разместил объявление о поиске моделей в возрасте от 14 до 16 лет для отработки массажных техник. На объявление откликнулась 15-летняя школьница, во время сеанса массажист приставал к ребенку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело,

Ранее в Тамбове мужчина совращал девочек во дворе дома и получил срок.

