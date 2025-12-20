Приморец забил пенсионерку поленом ради золотых сережек

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, который напал на прохожую ради золотых сережек и жестоко ее избил. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По версии следствия, нападение произошло 15 декабря 2025 года в Анучинском районе. Мужчина обратил внимание на золотые серьги у случайной прохожей-пенсионерки. Проследив за ней до дома, он постучал в дверь и, когда 73-летняя женщина открыла, напал на нее, нанося удары подобранным неподалеку поленом. Спасти пострадавшую не удалось.

После этого злоумышленник сорвал с жертвы серьги и попытался обыскать дом в поисках других ценностей. Затем подозреваемый уехал в город Арсеньев, где сдал похищенное украшение в ломбард. В отношении приморца возбуждено уголовное дело, его удалось задержать в поселке Кавалерово. Обвиняемый заключен под стражу, обстоятельства нападения устанавливаются.

