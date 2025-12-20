Бывший российский фигурист пожизненно отстранен из-за дела о насилии

Бывший российский фигурист Иван Десятов, уехавший выступать за США, пожизненно отстранен от соревнований из-за обвинений в сексуальном насилии над фигуристкой. Информация об этом появилась на официальном сайте Американского центра безопасности спорта (US Center for SafeSport).

Десятова обвинила в изнасиловании эстонская фигуристка Солен Мазинг.

19 октября 2024 года стало известно, что Десятова отстранили от выступления на турнирах под эгидой Американского олимпийского комитета и Американского паралимпийского комитета. 28 ноября того же года спортсмен был отстранен от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев.

Фигурист — уроженец Москвы. Он изначально выступал за Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Белоруссии с Екатериной Андреевой. Дуэт просуществовал восемь лет, фигуристы выиграли чемпионат страны и распались после начала специальной военной операции в 2022 году. Десятов переехал в США, где встал в пару с Флорес, на которой позднее женился. Пара объявила, что начинает совместные выступления летом 2022 года.

Ранее стало известно, что обвиненный в домашнем насилии боец Илия Топурия не станет ближайшим соперником Ислама Махачева.