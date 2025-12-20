Депутат назвал размер пособия при рождении ребенка в 2026 году

Размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля следующего года в России увеличится. Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Говырин.

Единовременное пособие при рождении ребенка — это фиксированная федеральная выплата, которая индексируется. С 1 февраля 2025 года размер выплаты составлял 26 941,71 рубля.

Размер пособия с 1 февраля 2026 года составит 28 тысяч 773 рублей, уточнил Говырин.

Накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что в 2026 году в стране заработают новые меры по поддержке семей с детьми. Среди них появление семейных налоговых выплат, при которых россиянам будет возвращаться часть уплаченного НДФЛ. Также глава государства потребовал прекратить практику отмены льгот при повышении доходов многодетных семей и призвал сделать рождение детей «модным» в российском обществе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России женщины выдумали более 600 детей и получили на них 237 млн рублей выплат.