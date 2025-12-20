На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценила опасность гонконгского гриппа

Минакова: гонконгский грипп не вызовет эпидемию, это сезонная болезнь
true
true
true
close
Shutterstock

Гонконгский грипп уже стал сезонным заболеванием, которое не опасно для вакцинированных. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ Юлия Минакова.

«В настоящее время гонконгский грипп, его штамм, все-таки перешел в рубрику «сезонные гриппы». Штамм A(H3N2) входит в состав вакцин, которые были разработаны и использованы для сезонной вакцинации против гриппа в период 2025-2026 годов», — сказала эксперт.

До этого аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как выявить гонконгский грипп на начальном этапе. По словам медика, от обычного ОРВИ он отличается тем, что начинается внезапно, сразу сбивая с ног температурой. Среди основных симптомов гриппа врач также назвал сильную головную боль, ломоту во всем теле, сухой кашель. Только через два дня к этим признакам добавляется насморк и мокрый кашель.

Болибок предупредил, что гонконгский грипп очень опасен, так как вызывает множество осложнений. Самое распространенное — вирусная пневмония. Эта болезнь не лечится антибиотиками, для того, чтобы ее победить, необходимо применять специальный препарат по назначению врача.

Ранее россиянам объяснили, как быстро распознать заражение гонконгским гриппом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами