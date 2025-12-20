Эксперт оценила опасность гонконгского гриппа

Гонконгский грипп уже стал сезонным заболеванием, которое не опасно для вакцинированных. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ Юлия Минакова.

«В настоящее время гонконгский грипп, его штамм, все-таки перешел в рубрику «сезонные гриппы». Штамм A(H3N2) входит в состав вакцин, которые были разработаны и использованы для сезонной вакцинации против гриппа в период 2025-2026 годов», — сказала эксперт.

До этого аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как выявить гонконгский грипп на начальном этапе. По словам медика, от обычного ОРВИ он отличается тем, что начинается внезапно, сразу сбивая с ног температурой. Среди основных симптомов гриппа врач также назвал сильную головную боль, ломоту во всем теле, сухой кашель. Только через два дня к этим признакам добавляется насморк и мокрый кашель.

Болибок предупредил, что гонконгский грипп очень опасен, так как вызывает множество осложнений. Самое распространенное — вирусная пневмония. Эта болезнь не лечится антибиотиками, для того, чтобы ее победить, необходимо применять специальный препарат по назначению врача.

