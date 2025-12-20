На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине жестоко избили детектива НАБУ

«Страна.ua»: сотрудник НАБУ рассказал, как его избили во время обыска
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова избили во время обыска. В этом он обвинил сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

По словам Магамедрасулова, это произошло в июле этого года — к нему домой пришли около 15 вооруженных человек, которые уложили его на пол, «начали бить по туловищу, ломать суставы». Кроме того, сотрудники СБУ смогли получить доступ к его телефону, изъятому во время обыска, уточнил потерпевший.

Магамедрасулов утверждает, что для его преследования власти задействовали огромный ресурс — «целые управления в СБУ и прокуратуре».

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич. Незадолго до обысков он покинул Украину. Позднее против Миндича возбудили еще одно уголовное дело, обвинив в «связях с российскими спецслужбами».

Ранее в НАБУ заявили о причастности Ермака к коррупционному скандалу.

Новости Украины
