Рэпера Макана в армии распределили в водители

Рэпера Макана (настоящее имя Андрей Косолапов) в армии распределили в водители, сообщает Telegram-канал Shot.

«По данным Shot, рэпер уже принял присягу и проходит службу в 1-й группе спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения на должности водителя. В его части есть грузовики «УРАЛ» с бронерубкой, а из легковушек — Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусы», — сообщает канал.

Отмечается, что сослуживцы дали рэперу прозвище Макак.

В ноябре 2025 года Макан прибыл в военкомат. Он прибыл в призывной пункт, минуя журналистов, а со своими возможными будущими сослуживцами вел себя уважительно.

Рэперу грозило уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку.

Ранее Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5.