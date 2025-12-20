Синоптики предупредили о гололеде в столичном регионе

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого гололеда на дорогах, который ожидается вечером и ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Синоптики уточнили, что с 21:00 мск до 09:00 мск воскресенья местами на столичных и областных дорогах ожидаются гололед и гололедица. Такой уровень опасности на метеокартах символизирует потенциально неблагоприятные погодные условия. При этом ранее утром в регионе завершило действие предупреждение о желтом уровне, связанном с туманом и гололедицей.

По последним прогнозам, днем температура воздуха в Москве составит от 0 до +2 °C, в Подмосковье — от −2 до +3 °C, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Ночью на фоне облачности возможны небольшие осадки, температура воздуха в столице опустится до −1…+1 °C, а по области составит −3…+2 °C.

В начале новой рабочей недели погода в столичном регионе снова изменится – в понедельник во второй половине дня придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой морозы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что до понедельника в Москве погода останется устойчиво «ноябрьской», температура воздуха будет держаться около нуля градусов.

Ранее россиян предупредили об опасности выхода на лед в европейской части страны.