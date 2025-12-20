Генерал-майор Дворкин: предпосылок к перемирию на Украине к Новому году нет

Перспектив для прекращения огня на Украине к Новому году на данный момент нет, заявил «Газете.Ru» генерал-майор в отставке, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Дворкин.

«С моей точки зрения, никаких перспектив до Нового года, если не случится чего-нибудь совершенно из ряда вон выходящего. Ничего не будет. Хорошо бы, конечно, если бы было хотя бы прекращение огня на линии соприкосновения, но надежд на это мало», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о перспективах перемирия на Украине к концу года.

Кроме того, по мнению Дворкина, на предстоящих переговорах по Украине между представителями России и США в Майами будут «возражения, которые не позволят согласовать какой-то договор».

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в эти выходные, 20-21 декабря, прилетит в США для переговоров по урегулированию украинского конфликта, утверждают западные СМИ.

В Кремле уточнили, что Москва готовится к «определенным контактам» с Вашингтоном, чтобы узнать итоги переговоров Украины и стран Европы. Владимир Путин предупредил, что если Киев откажется от «разговора по существу», то Москва вернет свои исторические земли военным путем. Владимир Зеленский заявил, что услышал «сигнал» российского лидера.

