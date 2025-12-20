На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции произошла еще одна кража старинных предметов роскоши

Сотрудник Елисейского дворца в Париже два года выносил антиквариат из резиденции
Victor Velter/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник Елисейского дворца, увлекавшийся коллекционированием, на протяжении двух лет воровал фарфоровые изделия из резиденции президента Франции. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что подозреваемый в течение двух лет вынес из резиденции около 100 предметов: тарелки, чашки и другую посуду, использовавшуюся на государственных ужинах и официальных мероприятиях. Часть раритетов относится к объектам культурного наследия Франции. Мужчина отвечал за сервировку столов и учет посуды.

По данным издания, похищенные предметы сотрудник дворца передавал коллекционеру фарфора Жислену М., проживающему в Версале и работавшему смотрителем одного из залов музея Лувр. Преступление выявили, когда утраты уже стали очевидными.

Суд обязал обоих мужчин вернуть похищенные предметы роскоши и поместил их под судебный контроль. Коллекционеру запретили работать в Лувре, второму подозреваемому пришлось уволиться из Елисейского дворца.

В октябре этого года неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались сбагрить через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бельгии похитили кольцо Наполеона Бонапарта.

