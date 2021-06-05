Мурашко рассказал о состоянии пострадаших при стрельбе в казанской школе

Двое детей, пострадавших при стрельбе в гимназии №175 в Казани, остаются в тяжелом состоянии, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.

«Двое детей — ребенок с огнестрельным ранением и ребенок с ранением в нижние конечности, — у них позитивная динамика, но состояние тяжелое», – заявил глава Минздрава.

По его словам, в настоящее время дети остаются в палатах реанимации.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. В Москве будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость. При этом в анализах молодого человека не было обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя.