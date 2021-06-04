Путин и Вучич дали старт производству «Спутника V» в Сербии

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в режиме онлайн запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии, сообщает сербское информагентство «Танюг».

«Для меня большая честь запустить сегодня производство российско-сербской вакцины вместе с вами. Мы начинаем производство 4 млн вакцин «Спутник V», — заявил Вучич.

В церемонии запуска производства принимала участие директор белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» Вера Стоилкович. По совместной команде Путина и Вучича она нажала на кнопку, дав начало производству.

Ранее в Сербии объявили о начале производства «Спутника V»

В феврале в Сербии сообщили, что намерены произвести на своей территории 20 млн доз «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».