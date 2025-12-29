Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
 (обновлено )
Новости политики

Сырский высказался о ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский: ситуация на фронте действительно сложная
Valentyn Ogirenko/Reuters

Ситуация на фронте для украинской армии сейчас «действительно сложная, как и в прошлом году». Об этом главком ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью украинскому «24 каналу».

«Сейчас мы можем сказать, что ситуация действительно сложная, как и в прошлом году. Но она характеризуется продолжением нашей борьбы и боевых действий фактически на всех участках фронта», – отметил он.

Также в интервью Сырский пожелал гражданам Украины «выдержки и понимания» и ответил, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир». Главком понадеялся, что «это будет справедливый мир» и что Украина «сможет сделать все выводы» и «учесть все ошибки», чтобы стать «лучшей страной в мире».

В декабре издание The Times написало, что украинская армия в 2026 году может столкнуться с недостатком финансирования людских ресурсов и «оптимизма». Журналисты отметили, что практика «бусификации» на Украине привела к бегству многих призывников из страны и вызвала нехватку рабочей силы в экономике. Также в армии распространено дезертирство.

Также в недавнем подсчете ТАСС указывалось, что из ВСУ в 2025 году дезертировали или ушли в «самоволку» более 200 тысяч военнослужащих. А на расширенном заседании коллегии Минобороны17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ «исчисляется сотнями тысяч». Украинское издание Страна.ua среди причин этого указывало недовольство военных зарплатами.

Ранее американский генерал призвал Украину отправить женщин на фронт.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531007_rnd_0",
    "video_id": "record::2041ecd6-4930-48fe-a8da-943840061299"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+