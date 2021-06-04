В РФПИ рассказали об интересе Венгрии и Вьетнама к «Спутнику V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» интересуются в Венгрии, Вьетнаме и других странах. Об этом пишет ТАСС.

Также Дмитриев отметил, что сегодня РФПИ представит президенту России Владимиру Путину иностранных партнеров по производству «Спутника V».

«Это более 20 производителей из 14 стран, которые либо уже производят вакцину, либо будут производить. Они из таких стран, как Индия, Корея, Бразилия, Аргентина, Китай, Сербия, фактически по всему миру», — сказал глава фонда.

Ранее Дмитриев рассказал, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело исследование «Спутника V» и не выявило критических замечаний по производственной или клинической частям.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность препарата оценивается в более 90%.