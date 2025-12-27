Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Японский депутат убедился в силе России, посетив предновогоднюю Москву

Посетивший предновогоднюю Москву японский депутат Судзуки отметил мощь России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, находясь с визитом в Москве, отметил контраст между предновогодним убранством города и сообщениями о конфликте на Украине. Об этом он написал в своем блоге в соцсети Ameba.

«Глядя на [предновогоднюю] подсветку по всему городу, сложно поверить, что рядом идет война. Это демонстрирует мощь России», — заявил Судзуки.

По его мнению, отношения между Москвой и Токио сегодня находятся в наихудшей ситуации за почти четыре года после начала спецоперации.

Мунэо Судзуки известен как один из немногих японских политиков, последовательно выступающих за развитие отношений с Россией. Он неоднократно критиковал позицию Токио по Украине за чрезмерную зависимость от курса США. В 2023 году он был вынужден покинуть партию «Общество обновления Японии» из-за разногласий по российской повестке.

Ранее в МИД России назвали условия возобновления диалога с Японией. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512815_rnd_7",
    "video_id": "record::b683f380-03b6-4299-bacc-aa58a0213da0"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+