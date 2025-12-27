Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, находясь с визитом в Москве, отметил контраст между предновогодним убранством города и сообщениями о конфликте на Украине. Об этом он написал в своем блоге в соцсети Ameba.

«Глядя на [предновогоднюю] подсветку по всему городу, сложно поверить, что рядом идет война. Это демонстрирует мощь России», — заявил Судзуки.

По его мнению, отношения между Москвой и Токио сегодня находятся в наихудшей ситуации за почти четыре года после начала спецоперации.

Мунэо Судзуки известен как один из немногих японских политиков, последовательно выступающих за развитие отношений с Россией. Он неоднократно критиковал позицию Токио по Украине за чрезмерную зависимость от курса США. В 2023 году он был вынужден покинуть партию «Общество обновления Японии» из-за разногласий по российской повестке.

