На видео попало массовое уничтожение пехоты ВСУ в Харьковской области

Военкоры показали на видео массовое уничтожение солдат ВСУ в Купянске
Евгений Биятов/РИА Новости

Операторы БПЛА 68-й дивизии группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ уничтожают украинских солдат, пытающихся отбить Купянск в Харьковской области. Видеозапись работы российских дроноводов показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Операторы ударных дронов охотятся на боевую технику и украинских пехотинцев в окрестностях Купянска и в самом городе», — отмечается в сообщении.

Накануне российские военные ликвидировали заключенных из украинского специального батальона «Шквал», пытавшихся проникнуть в Купянск. Уточняется, что диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекла городскую черту с севера. Всего отряд состоял из пяти человек. Российские военнослужащие с помощью тепловизора быстро вычислили бойцов ВСУ и уничтожили их точным ударом дрона.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии подтвердил, что Купянск находится под контролем российских подразделений — в окружении находятся 3,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

Ранее Путин усомнился в подлинности видео Зеленского у стелы Купянска.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512779_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
