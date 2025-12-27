Украинский дизайнер раскрыл, кто настоял на смене одежды Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сменил одежду в военном стиле на костюм по просьбе своей супруги Елены, а не из-за конфликта с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил украинский дизайнер Виктор Анисимов, его слова приводит издание iRozhlas.

По его словам, изменить стиль Зеленского возникла в начале этого года. Инициатором стала Елена Зеленская. В запросе, который дизайнер получил в январе, подчеркивалось, что одежда украинского лидера должна быть удобной, отражать ситуацию в стране, но при этом выглядеть более официально.

«Новый костюм Зеленского пережил три фазы, постепенно становясь более гражданским. Первый костюм был в стиле милитари, постепенно менялась форма воротника и лацканов», — объяснил дизайнер.

Анисимов уточнил, что в новой одежде политик впервые появился на прощании с папой Франциском в апреле, далее на саммите НАТО в июне. В августе, в ходе визита в Белый дом, Зеленского одели в другой комплект, который еще больше стал напоминать строгий костюм.

Ранее глава Пентагона надел на встречу с Зеленским галстук с «российским триколором».