Новости политики

Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта

Трамп назвал хорошими шансы на урегулирование украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что считает хорошими шансы на урегулирование украинского конфликта.

«Думаю, у нас хорошие шансы на это. Я урегулировал восемь войн, эта самая сложная из них. Но, думаю, мы справимся», — сказал он.

По данным издания, Трамп надеется достичь важных договоренностей в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 28 декабря.

Накануне Трамп заявил, что ждет Зеленского в Белом доме. По словам американского лидера, любое мирное предложение Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал разговор с Путиным.

