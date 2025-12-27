ВС РФ, продвинувшись у Свято-Покровского, начали бои за Резниковку ДНР

Марочко: бойцы РФ ведут бои за Резниковку после продвижения у Свято-Покровского

Российские военнослужащие, продвинувшись западнее населенного пункта Свято-Покровское, начали бои за село Резниковку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, продвижение было осуществлено за несколько последних суток. В настоящее время боевые действия ведутся непосредственно за Резниковку, а также на направлениях к северо-западу и юго-западу от неё.

Марочко предположил, что в начале следующей недели населенный пункт может быть взят под полный контроль силами РФ.

Также эксперт заявлял, что взятие Свято-Покровского открывает путь на Славянск. Кроме того, Марочко сказал, что российские военнослужащие «серьезно закрепились» в Копанках Харьковской области.

Село Свято-Покровское было освобождено военнослужащими группировки «Юг» 25 декабря.

Ранее российские войска за неделю вынудили ВСУ покинуть восемь населенных пунктов.