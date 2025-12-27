В Госдуме назвали размер материнского капитала в 2026 году

Размер маткапитала в 2026 году составит 737 тыс. рублей на первого ребенка

Размер маткапитала в будущем году составит 737 тыс. рублей на первого ребенка и около 974 тыс. рублей — на второго, если денежные средства за первого получены не были. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго — 974 189 рублей», — сказал он.

Депутат напомнил, что деньги можно направить на покупку или строительство жилья, социальную адаптацию детей с инвалидностью, оплату образования, а также на накопительную часть пенсии родителя.

В конце ноября член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил, что у россиян существует возможность использовать средства маткапитала для формирования будущей накопительной пенсии. Сделать это может только владелец сертификата.

В России более 15 млн семей получили сертификат на материнский капитал с начала его выдачи – об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее в России отреагировали на идею разрешить тратить маткапитал на путешествия.