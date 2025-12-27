Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Глава Минэкономразвития подвел итоги года для российской экономики

Решетников: главный итог года — сохранение устойчивости российской экономики
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал в интервью RT главный итог года для российской экономики.

По его словам, одним из главных итогов года для российской экономики оказалась ее устойчивость. Также Решетников отметил инфляцию ниже 6% и укрепление курса рубля, отметив, что год был «действительно хорошим, созидательным и продуктивным».

«Российская экономика сохранила свою устойчивость. У нас положительные темпы роста, снижающаяся инфляция, стабильная бюджетная ситуация, низкий уровень государственного долга и крепкий рубль», — подчеркнул он.

26 декабря президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал уходящий год непростым для российской экономики и бизнеса.

Он отметил, что активная работа правительства по вопросам выхода на альтернативные рынки дала результат. При этом замедление темпов роста экономики стало одним из ключевых вызовов 2025 года.

Ранее Потанин назвал курс 90 рублей за доллар оптимальным. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512803_rnd_5",
    "video_id": "record::42663171-13fd-46c9-a4e1-c84e79d2b999"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+