Глава Минэкономразвития подвел итоги года для российской экономики

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал в интервью RT главный итог года для российской экономики.

По его словам, одним из главных итогов года для российской экономики оказалась ее устойчивость. Также Решетников отметил инфляцию ниже 6% и укрепление курса рубля, отметив, что год был «действительно хорошим, созидательным и продуктивным».

«Российская экономика сохранила свою устойчивость. У нас положительные темпы роста, снижающаяся инфляция, стабильная бюджетная ситуация, низкий уровень государственного долга и крепкий рубль», — подчеркнул он.

26 декабря президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал уходящий год непростым для российской экономики и бизнеса.

Он отметил, что активная работа правительства по вопросам выхода на альтернативные рынки дала результат. При этом замедление темпов роста экономики стало одним из ключевых вызовов 2025 года.

Ранее Потанин назвал курс 90 рублей за доллар оптимальным.