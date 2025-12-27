В Тульской области отменена опасность атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов в Тульской области отменили. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.

На территории региона объявили опасность атаки БПЛА примерно в 0:50 (мск).

В ночь на 25 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотников в Тульской области. Обошлось без пострадавших. Повреждений зданий и инфраструктуры региона не было зафиксировано.

24 декабря Миляев сообщил о пожаре на одном из предприятий после отражения атаки БПЛА. По его словам, на территорию предприятия упали обломки беспилотников. Возгорание было оперативно потушено.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками гуманитарный конвой из Дагестана в Белгородской области. Три человека получили несовместимые с жизнью ранения, в том числе замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев. Удар пришелся по одному из грузовиков, перевозивших помощь для российских военнослужащих.

Ранее Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной.