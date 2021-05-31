Предъявление обвинений россиянке Сапеге отложили

Белорусские следственные органы отложили предъявление обвинения задержанной гражданке России Софии Сапеге, сообщил ее адвокат Александр Филанович в беседе с агентством «Интерфакс».

«Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра», — рассказал представитель защиты.

Ранее Филанович заявлял, что обвинение его подзащитной должно быть предъявлено 31 мая. Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.